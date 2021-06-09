Експерти пояснили, чому ціни на олію залишаються високими

Виріс попит на олію на світовому ринку. Саме тому продавати у нас не можуть дешевше

У середньому стандартна пляшка коштує близько 70 грн

Соняшникова олія у споживчому кошику українців стала одним із найдорожчих продуктів. Якщо ще пів року тому можна було купити пляшку за 40 гривень, то зараз ціна зросла майже вдвічі.

«Ціни на соняшникову олію зросли. В одному із супермаркетів пів літра коштують від 40 гривень, 900 млн – понад 70 грн, а трилітрова пляшка – 225 грн. В іншому супермаркеті трохи дешевше обійдуться три літри олії – 205 грн», – розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

У середньому стандартна пляшка коштує близько 70 грн. Економіст Олег Пендзин каже, що виріс попит на олію на світовому ринку. Саме тому продавати у нас не можуть дешевше, ніж за кордоном. «Менший загальний обсяг соняшникового насіння, бо були несприятливі погодні умови. Збільшилася мінімальна вартість на 22%. Вона автоматично змінила витрати на оплату праці, енергоносії зросли», – каже вона.

Назар Дячук працює аграрієм вже 12 років, з яких три – сіє соняшники. За його словами, торік, був неврожай – менше 30 мільйонів тон на всю країну. «Частина півдня практично вигоріла: там не було соняшника. Західна Україна трохи більшу мала урожайність - від трьох до чотирьох. Не вистачало сировини, а тому зросла ціна», – пояснив він.

Тим часом, на фоні подорожчання олії, в Україні впали ціни на молоду капусту на 53% до 9-10 грн/кг за останні два тижні. Водночас полуниця подешевшала на 46% до 65-70 грн/кг.

Крім того, молода картопля подешевшала на 35% до 18-19 грн/кг, а огірки – на 19% до 16-17 грн/кг.

Ціни на кріп знизилися на 30% до 14-15 грн/100 г, а на петрушку – на 15% до 15-16 грн/100 г.