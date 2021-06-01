Найпопулярніше м’ясо серед українців здорожчає на 20%

Подорожчання обумовлене зростанням цін на корми та податковим тиском на птахівників

В Україні очікується подорожчання курятини, найпопулярнішого м'яса серед населення, на 20%. При тому, що за місяць ціни вже виросли на 5%, а за рік (травень до травня) – на 10%. Про це розповів гендиректор Українського клубу аграрного бізнесу Роман Сластьон в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, подорожчання обумовлене декількома факторами:

зростанням цін на корми;

податковим тиском на птахівників;

низькою рентабельністю виробництва;

скороченням обсягів виробництва і поголів'я на птахофабриках.

«Поки не очікується значного зниження вартості на зерно і олійні, а ціни навіть на новий урожай досить високі через світових тенденцій. Тому, відповідно, немає підстав вважати, що у нас буде зниження собівартості саме при виробництві курятини», – підкреслив експерт.

Тим часом, як повідомляють експерти, в Україні найближчим часом подорожчає свинина. «З другої декади травня ціни на свинину живою масою дещо послабилися. Так, середня ціна на товарних свиней забійних кондицій минулого тижня знизилася на 1 грн/кг чи на 2% порівняно з попереднім – до 45,6 грн/кг», – йдеться у повідомленні.