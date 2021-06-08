В Україні різко впали ціни на капусту і полуницю

Цни на помідори залишаються на колишньому рівні і коливаються у діапазоні 34-55 грн/кг, залежно від сорту

В Україні ціни на молоду капусту впали на 53% до 9-10 грн/кг за останні 2 тижні. Водночас полуниця подешевшала на 46% до 65-70 грн/кг. Про це повідомляють «Українські новини».

«У міру того, як стає тепліше на вулиці (хоча і з істотним запізненням), стають дешевшими сезонні овочі та фрукти, оскільки збільшується їх пропозиція. Рекордсменом зі зниження ціни за 2 останні тижні була молода капуста», – зазначила аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Світлана Литвин.

Крім того, молода картопля подешевшала на 35% до 18-19 грн/кг, а огірки – на 19% до 16-17 грн/кг.

Ціни на кріп знизилися на 30% до 14-15 грн/100 г, а на петрушку – на 15% до 15-16 грн/100 г.

Водночас ціни на помідори залишаються на колишньому рівні і коливаються у діапазоні 34-55 грн/кг, залежно від сорту. За словами Литвин, зниження ціни буде спостерігатися в другій половині червня – на початку липня.

Нагадаємо, через затяжний холод та тривалі циклони уповільнився ріст овочів, для яких дуже важливе тепло, зокрема огірків та кабачків. Відповідно ціни на інші ранні овочі зросли від початку тижня й продовжують триматися.

Тим часом, українська черешня цього року може стати найдорожчою у світі.