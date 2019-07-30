На Харківщині при розрахунках за газ онлайн-сервісами користується вже третина споживачів



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За сім місяців 2019 року до використання цього сервісу долучилось 23,5 тис. клієнтів компанії

Щомісяця майже 280 тис. клієнтів ТОВ «Харківгаз Збут» використовують можливості онлайн-сервісу «Особистий кабінет». За сім місяців 2019 року до використання цього сервісу долучилось 23,5 тис. клієнтів компанії – тепер вони також отримують електронні рахунки за газ, консультації фахівців газової компанії, контролюють та звіряють стан особового рахунку в онлайн-режимі, через Інтернет.

Щороку кількість клієнтів ТОВ «Харківгаз Збут», які відкривають «Особистий кабінет» на сайті 104.ua, зростає на 40 тис. Таким чином, вся необхідна інформація про споживання газу доступна для них в онлайн-режимі, в зручний час.

«Бажання клієнтів компанії дистанційно вирішувати газові питання спонукає ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» на впровадження нових сервісів. Це стосується не лише побутових споживачів, але й комерційних клієнтів. Тому одночасно з відкриттям нових можливостей для мешканців регіону йде розробка та вдосконалення сервісів для бізнес-клієнтів», - зазначила начальник відділу супроводу клієнтів ТОВ «Харківгаз Збут» Вікторія Олійник.

Нині користуватись особистим кабінетом стало можливо зі смартфону, через мобільні додатки 104 Mobile та 104 Mobile Lite для iPhone. За допомогою «Особистого кабінету» клієнти ТОВ «Харківгаз Збут» отримують доступ до особового рахунку та наступну інформацію:

актуальну ціну на газ;

наявність переплати або заборгованості на особовому рахунку;

історію платежів;

електронний рахунок за спожитий газ;

історію використання природного газу.

Також через «Особистий кабінет» можливо передати показання лічильника газу, здійснити онлайн-оплату послуг газопостачання, поставити запитання фахівцям компанії, замовити зворотній зв'язок.