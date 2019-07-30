На Вінничині 58 тис. споживачів газу отримали рахунки за червень згідно переданих ними показань



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Зараз споживачам доступні шість методів зв’язку з газорозподільною компанією

Тільки 13 % клієнтів АТ «Вінницягаз» вчасно передали показання лічильників газу за червень. Вони сплачуватимуть за послугу розподілу згідно поточних показань лічильника. Всі інші споживачі отримають платіжки з розрахунковими обсягами.

Для того, щоб сплачувати за газ згідно поточних показань лічильника, клієнти мають вчасно передати показання власного лічильника газу до АТ «Вінницягаз». Зараз споживачам доступні шість методів зв’язку з газорозподільною компанією. В тому числі, додатки для смартфонів на Android та iOS.

В разі, якщо клієнт АТ «Вінницягаз» не передав показання лічильника газу або передав їх невчасно, нарахування будуть здійснені на рівні планового місячного об’єму споживання. При цьому враховується група споживання та спожиті клієнтом кубометри у попередні періоди. Ситуація ускладнюється, якщо споживач не передає дані систематично, впродовж кількох місяців підряд.

«Фахівці «Вінницягаз» мають право здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу для контролю та перевірки даних. В свою чергу споживачі мають забезпечити доступ представника газорозподільної компанії до вузла обліку газу для зняття показань», - наголошує комерційний директор АТ «Вінницягаз» Володимир Антошко.

Для зручності передачі показань лічильників «Вінницягаз» функціонують цілий ряд онлайн-сервісів обміну даними. Це Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот 7104ua у Viber, мобільні додатки 104 Mobile 104 Mobile Light, смс на номер 7104, голосове меню IVR, Контакт-центр компанії за телефонами 067-01-10-104, (0432) 509-104.

За червень місяць поточного року дистанційними сервісами передали дані понад 58 тисяч споживачів газу Вінниччини. Майже усі названі сервіси, за виключенням Контакт-центру компанії, працюють цілодобово, без вихідних. Контакт-центр приймає телефонні дзвінки щоденно з 8:00 до 20:00 год.

Довідка. Основною сферою діяльності АТ «Вінницягаз» є розподіл природного газу. На сьогодні рівень газифікації Вінниччини становить 54 %. Природний газ отримують 450 тис. сімей і майже 4,8 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги розподілу становлять 781 978, 504 тис. кубометрів природного газу на рік. АТ «Вінницягаз» входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. У 2018 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено понад 73 мільйони гривень.