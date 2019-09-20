На ринку електроенергії є лише державна монополія «Енергоатому» – Котко



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На думку експерта Василя Котка, заяви про монополізацію ринку електроенергії в Україні якимись іншими компаніями, крім державних, є міфом

На українському ринку електроенергії ознаки монополії має лише одна компанія – державний «Енергоатом», частка виробництва якого в загальному обсязі електроенергії перевищує 50%.

Про це сказав голова «Першої енергетичної асоціації України» Василь Котко в ефірі телеканалу ZIK, коментуючи заяву бізнесмена Ігоря Коломойського щодо необхідності демонополізувати ринок електроенергії.

«Дійсно, доля державних компаній дуже висока, але державні компанії і монополізація – це трохи різні речі. Чому? Тому що державні компанії теж можуть бути монополіями. Повертаємось, знов-таки, до того, чи є у нас проблеми з монополіями на ринку електроенергії? Фактично ознаки монополії має одна компанія, це «Енергоатом». Доля його виробництва більше 50%. Решта компаній не мають навіть ознак монополізму», – пояснив Котко.

На думку експерта, заяви про монополізацію ринку електроенергії в Україні якимись іншими компаніями, крім державних, є міфом. До того ж наявність у компанії «Енергоатом» ознак монополізму не є проблемою, якщо вона не зловживає своїм монопольним становищем.

«Але ознаки монополізму – це, знову-таки, ніякої шкоди поки що не завдають нікому. І ніхто не займається компаніями до тих пір, поки вони не зловживають своїм монопольним становищем. Так що це питання роздуте у нас, таке міфічне, що у нас там монополізація велика, і з цим треба боротися. Я кажу, це більше міф. Реальної проблеми з монополізацією я не бачу», – сказав Котко.

Нагадаємо, за даними Укренерго, в структурі виробництва електроенергії частка АЕС складає 53,4%, гідро – 8%, ТЕС ДТЕК – 21%, ТЕС «Центренерго» та «Донбасенерго» – 8%, ТЕЦ і КУ – 6,2%, ВДЕ – 3%.

Раніше експерт «Українського інституту майбутнього» Андріан Прокіп висловив думку, що заяви олігарха Ігоря Коломойського про монополію на ринку електроенергії безпідставні та не підкріплені жодними доказами.

Джерело: Обозреватель