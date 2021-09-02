На Волині збудують вітропарк за 200 млн євро

Орієнтовний термін експлуатації вітропарку становить 20 років

Восени на Волині компанія «Вест-вінд» має намір почати реалізувати проєкт будівництва вітропарку потужністю 106 МВт. Зводити споруди будуть на території Затурцівської сільської об’єднаної територіальної громади (Волинська область). Про це повідомила пресслужба Затурцівської сільської територіальної громади у Facebook.

Вартість будівництва обійдеться у 200 мільйонів євро.

Відомо, що рік тому у Затурцівській ОТГ зареєструвалися три фірми: «Волинь Вест Вінд-1», «Волинь Вест Вінд-2», «Волинь Вест Вінд-3». Засновником фірм є ТзОВ «Юдіпіар Вінд». Водночас це підприємство заснувала фірма «Юдіпіар РеноваБЛЗ». Серед власників – компанія «Енокс Трейдінг Лімітед», Республіка Кіпр.

Зазначимо, що перемовини щодо зведення вітрової електростанції на території Затурцівської громади колишнього Локачинського району розпочалися ще 2019 року.

Через рік представники компанії пообіцяли нові робочі місця, 300 мільйонів євро інвестицій і наповнення місцевих бюджетів. Проте від початку перемовин і досі триває бюрократична тяганина.

Повідомлялося, що об'єкти буде встановлено за межами населених пунктів за 700 м від житлової забудови з дотриманням вимог українського законодавства. Орієнтовний термін експлуатації вітропарку становить 20 років.