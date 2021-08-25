Японія почне видобувати енергію «з повітря»

Японія почне виробляти енергію з морського вітру за рахунок плавучих турбін

Влада Японії вирішила побудувати плавучі вітряні електростанції в прибережних водах, щоб добувати енергію прямо «з повітря» замість того, щоб використовувати викопне паливо. Першим буде сконструйований об'єкт потужністю 16,8 мегават поруч з містом Гото в префектурі Нагасакі, пише CNBC.

Компанії RWE Renewables і Kansai Electric Power підписали угоду, за якою обидва підприємства «спільно вивчать здійсненність великомасштабного морського вітроенергетичного проекту» в водах біля узбережжя Японії. RWE Renewables заявила, що бачить «великий потенціал для плавучих вітряних електростанцій по всьому світу, але особливо в країнах з більш глибокими прибережними водами, таких як Японія».

Крім того, в липні фірма BW Ideol, яка називає себе «компанією чистих технологій», заявила про підписання угоди для будівництва ще однієї плавучої вітряної турбіни в японських водах. Проект буде реалізований разом з енергетичної фірмою ENEOS Corporation.

У червні уряд Японії заявив, що консорціум з шести компаній - серед них Toda Corporation, Osaka Gas, Kansai Electric Power, ENEOS Corporation, INPEX Corporation і Chubu Electric Power - був обраний для реалізації державного проекту з будівництва плавучої морської вітряної електростанції потужністю 16,8 мегават.

Плавучі морські вітряні турбіни відрізняються пристроєм від морських вітрових турбін, закріплених на дні водойми.

Компанія RWE розповіла, що нові електростанції встановлюються «поверх плавучих конструкцій, які прикріплені до морського дна за допомогою швартових канатів і якорів». Одним з переваг таких турбін в порівнянні з їх більш старим аналогом є те, що вони можуть бути встановлені набагато далі від берега. Консалтингова фірма Carbon Trust відзначає, що на таких ділянках «можна отримати більш стабільні вітрові ресурси, а це означає, що плавучі вітрові турбіни можуть забезпечити більш високу продуктивність».

Такі установки все ще знаходяться на ранніх стадіях розробки, і в майбутньому необхідно буде знизити витрати на їх створення. Перша плавуча турбіна була відкрита лише в 2017 році норвезькою енергетичною компанією Equinor. Об'єкт Hywind Scotland має потужність в 30 мегават. Компанія назвала його «першої повномасштабної плавучої морської вітряної електростанцією».