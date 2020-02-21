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    Думки вголос

    Сумне видовище. Як сьогодні виглядає озеро Світязь на Волині

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Сумне видовище. Як сьогодні виглядає озеро Світязь на Волині

    За минулий рік через спеку з озера Світязь випарувалося більше води, ніж надійшло

    Більшість людей не сприймає серйозно інформацію про загрози зміни клімату. Ця проблема здається їм надто абстрактною, далекою. Навіщо думати про це, коли сьогодні є більш важливі справи?

    Втім, ситуація серйозніша, ніж здається. Ось так, наприклад, зараз виглядає озеро Світязь на Волині. Рік тому тут була вода. А он там, де на фото парасольки та пірс, був берег. Узбережжя Світязю тепер місцями нагадує колишнє Аральске море, яке зараз майже повністю зникло. Вода відступила метрів на 50.

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    Сумне видовище. Як сьогодні виглядає озеро Світязь на Волині
    Сумне видовище. Як сьогодні виглядає озеро Світязь на Волині
    Сумне видовище. Як сьогодні виглядає озеро Світязь на Волині
    Сумне видовище. Як сьогодні виглядає озеро Світязь на Волині
    Сумне видовище. Як сьогодні виглядає озеро Світязь на Волині

    За минулий рік через спеку з озера випарувалося більше води, ніж надійшло. Крім того, на ситуацію впливають штучні озера, які зараз риють підприємці біля плантацій лохини. Вони акумулюють воду, яка раніше надходила до Шацьких озер. У поєднанні з кліматичними факторами це вплинуло на рівень води.

    Трохи пізніше напишу про ситуацію більш докладно. Видовище, якщо чесно, сумне.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    екологія Волинська область
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