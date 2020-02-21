Сумне видовище. Як сьогодні виглядає озеро Світязь на Волині
За минулий рік через спеку з озера Світязь випарувалося більше води, ніж надійшло
Більшість людей не сприймає серйозно інформацію про загрози зміни клімату. Ця проблема здається їм надто абстрактною, далекою. Навіщо думати про це, коли сьогодні є більш важливі справи?
Втім, ситуація серйозніша, ніж здається. Ось так, наприклад, зараз виглядає озеро Світязь на Волині. Рік тому тут була вода. А он там, де на фото парасольки та пірс, був берег. Узбережжя Світязю тепер місцями нагадує колишнє Аральске море, яке зараз майже повністю зникло. Вода відступила метрів на 50.
За минулий рік через спеку з озера випарувалося більше води, ніж надійшло. Крім того, на ситуацію впливають штучні озера, які зараз риють підприємці біля плантацій лохини. Вони акумулюють воду, яка раніше надходила до Шацьких озер. У поєднанні з кліматичними факторами це вплинуло на рівень води.
Трохи пізніше напишу про ситуацію більш докладно. Видовище, якщо чесно, сумне.
Джерело: блог Дениса Казанського