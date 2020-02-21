Сумне видовище. Як сьогодні виглядає озеро Світязь на Волині

Більшість людей не сприймає серйозно інформацію про загрози зміни клімату. Ця проблема здається їм надто абстрактною, далекою. Навіщо думати про це, коли сьогодні є більш важливі справи?

Втім, ситуація серйозніша, ніж здається. Ось так, наприклад, зараз виглядає озеро Світязь на Волині. Рік тому тут була вода. А он там, де на фото парасольки та пірс, був берег. Узбережжя Світязю тепер місцями нагадує колишнє Аральске море, яке зараз майже повністю зникло. Вода відступила метрів на 50.