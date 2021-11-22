Нацбанк анулював ліцензії двом страховим компаніям

НБУ анулював ліцензію одній страховій компанії та оштрафував ще одного страховика

Рішення про застосування заходів впливу набули чинності з 19 листопада

Національний банк 18 листопада анулював ліцензію одній страховій компанії та оштрафував ще одного страховика. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ анулював ліцензію СК «Надія» у якості заходу впливу через систематичні порушення.

У вересні регулятор призупинив ліцензії страховика та зобов'язав усунути порушення, що стали його причиною. Однак порушення усунені не були.

СК «Надія» також має незадовільний фінансовий стан, тривале недотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, яке триває понад 2,5 року (з 31 грудня 2018 року).

НБУ також оштрафував СК «Віп-Капітал» через неподання інформації та документів на вимогу. Страховик має сплатити штраф протягом 7 робочих днів із дня отримання рішення про його накладення.

Рішення про застосування заходів впливу набули чинності з 19 листопада 2021 року.

До слова, нещодавно Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом страховим компаніям. Вони тривалий час порушували нормативи платоспроможності та достатності капіталу.

До слова, транспортне страхове бюро звернулося до Нацбанку з пропозицією підняти суми страхових виплат по ОСАГО (автоцивілка), а також збільшити ліміт виплат по європротоколу.