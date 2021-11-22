Суд дав українській «дочці» Сбербанку відстрочку на зміну назви

повинен використовувати в Україні іншу назву з 11 серпня 2022 року

За рішенням суду, Сбербанк повинен використовувати в Україні іншу назву з 11 серпня 2022 року

Ощадбанк зазначав у суді, що клопотання «дочки» Сбербанку про відстрочку зміни назви є безпідставним

Господарський суд Києва надав дочірньому банку російського Сбербанку відстрочку на зміну назви на дев’ять місяців – до 11 серпня 2022 року. Про це повідомляє Finbalance.

Як зазначається в рішенні суду, в обґрунтуванні заяви про відстрочення виконання рішення суду представники АТ «Сбербанк» вказували, що на даний час негайне виконання рішення є неможливим та потребує проходження організаційних, адміністративних та внутрішніх процедур, а саме:

погодження змін до статутних, реєстраційних та дозвільних документів;

організаційні процедури з інформування клієнтів,

заміни всієї договірної та ділової документації, фінансових/платіжних інструментів, обладнання.

У ході судового процесу Ощадбанк зазначав, що клопотання «дочки» Сбербанку про відстрочку виконання судового рішення є безпідставним, а «підрахунки строку виконання рішення суду не заслуговують на увагу через їх невідповідність дійсності та надуманість».

У судових матеріалах зазначається, що станом 1 серпня 2021 року банк мав 89 відділень, 67 банкоматів, 3941 POS-терміналів. Його клієнтами було 317 071 фізичних та 34 905 юридичних осіб. Банк емітував 179 026 платіжних карток.

Раніше повідомлялося, що через рішення суду Сбербанк Росії в Україні буде називатися «Міжнародний резервний банк». Скорочена назва – АТ «МР Банк».

Як відомо, у серпні Верховний суд зобов'язав «дочку» російського Сбербанку змінити назву. Позивачем у цій справі є український державний Ощадбанк, який відстояв за собою право на торговельну марку Сбербанк на території України.

Справу ще у 2016 році ініціював державний Ощадбанк. Рішення Верховного суду захистило права банку на торговельну марку «Сбербанк» на території України.

Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років та налічує тридцять томів матеріалів. Тривалість розгляду справи зумовлена її складністю та активним протистоянням АТ Сбербанк, казали в Ощадбанку.

В Ощадбанку вважають, що Сбербанк Росії в розпал російської агресії на Донбасі вводив в оману клієнтів, маскуючи російське походження своєї «дочки».