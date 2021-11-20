Нацбанк анулював усі ліцензії кредитної спілки

Рішення про зупинення ліцензій кредитної спілки набирає чинності з 22 листопада 2021 року

Ще в квітні Нацбанк оштрафував КС «Експрес Кредит Юніон» на 6800 грн за ненадання інформації

Національний банк відкликав (анулював) усі ліцензії кредитної спілки «Експрес Кредит Юніон» через систематичні порушення. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив таке рішення 19 листопада.

Ще в квітні Нацбанк оштрафував КС «Експрес Кредит Юніон» на 6800 грн за ненадання інформації.

З 20 вересня НБУ призупинив усі ліцензії кредитної спілки за неподання звіту незалежного аудитора за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік. Регулятор зобов'язав «Експрес Кредит Юніон» усунути порушення до 20 жовтня, чого вона не зробила.

До того ж кредитна спілка не подала НБУ звіт незалежного аудитора за 2019 рік, що не дозволило регулятору здійснити належний нагляд за діяльністю кредитної спілки. Зокрема, оцінити її фінансовий стан, дотримання вимог щодо платоспроможності та нормативів достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а також інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

КС «Експрес Кредит Юніон» також не забезпечила проведення позапланової інспекційної перевірки НБУ, яку регулятор ініціював, починаючи з липня цього року. У день перевірки були відсутні голова правління або особа, що виконує обов’язки керівника спілки.

Рішення про зупинення ліцензій кредитної спілки набирає чинності з 22 листопада 2021 року. З цієї дати КС «Експрес Кредит Юніон» втрачає право надавати фінпослуги, на провадження яких були видані ліцензії. Водночас анулювання ліцензій не звільняє її від виконання зобов’язань за договорами, укладеними до дати набрання чинності рішенням про відкликання ліцензій.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.