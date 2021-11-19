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    Економіка та фінанси

    Нацбанк встановив курс валют: що відбувається з доларом

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    На &laquo;чорному&raquo; ринку долар торгується за 26,45&ndash;26,60 гривні - Нацбанк встановив курс валют: що відбувається з доларом
    На «чорному» ринку долар торгується за 26,45–26,60 гривні
    фото glavcom.ua

    На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,43–26,63 грн

    Національний банк України на п'ятницю, 19 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,44 грн/дол, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 29,97 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

    На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,50/26,52 грн/дол, до євро – на рівні 30,04/30,07 грн/євро.

    фото: glavcom.ua

    фото: glavcom.ua

    На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

    Долар США – 26,55–26,57 гривні;

    Євро – 30,07–30,09 гривні.

    На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,43–26,63 грн. Євро купують за 29,89 грн, продають за 30,23 грн.

    На «чорному» ринку долар торгується за 26,45–26,60 грн, євро – 30,03–30,13 грн.

    Нагадаємо, 17 листопада, середній курс долара продовжив стрімке зростання. Якщо на початок дня середній курс купівлі готівкового долара в українських банках становив 26,3935 грн, то ближче до вечора курс був – 26,50 грн.

    Нагадаємо, Національний банк України 19 листопада 2021 року вводить в обіг пам’ятні банкноти номіналами 20 та 200 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.

    Теги: Національний банк курс валют банк гривня НБУ
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    Нацбанк встановив курс валют: що відбувається з доларом