Нацбанк встановив курс валют: що відбувається з доларом
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,43–26,63 грн
Національний банк України на п'ятницю, 19 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,44 грн/дол, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 29,97 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,50/26,52 грн/дол, до євро – на рівні 30,04/30,07 грн/євро.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 26,55–26,57 гривні;
Євро – 30,07–30,09 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,43–26,63 грн. Євро купують за 29,89 грн, продають за 30,23 грн.
На «чорному» ринку долар торгується за 26,45–26,60 грн, євро – 30,03–30,13 грн.
Нагадаємо, 17 листопада, середній курс долара продовжив стрімке зростання. Якщо на початок дня середній курс купівлі готівкового долара в українських банках становив 26,3935 грн, то ближче до вечора курс був – 26,50 грн.
Нагадаємо, Національний банк України 19 листопада 2021 року вводить в обіг пам’ятні банкноти номіналами 20 та 200 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.