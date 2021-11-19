НБУ благословив банківську групу Томаша Фіали

Національний банк визнав банківську групу «Драгон» та погодив відповідальною особою цієї банківської групи «Юнекс Банк».

До складу банківської групи входять Юнекс Банк, ФК «Інвесткепітал», ФК «Артуа» та СП ТОВ «Драгон Капітал». Контролером банківської групи є Томаш Фіала.

Банківська група «Драгон» стала 26 банківською групою, що діють на сьогодні в Україні.

Від початку року в Україні функціонувало 25 банківських груп, відповідальними особами яких погоджено: банк «Авангард», Альфа-Банк, Асвіо Банк, банк «Український капітал», Банк 3/4, Банк Восток, банк «Грант», ІНГ Банк Україна, Комінвестбанк, Кредобанк, Мегабанк, Мотор-Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк «Південний», ПУМБ, Райффайзен Банк, банк «Січ», ТАСкомбанк, банк «Траст-капітал», Укрбудінвестбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, Банк Кредит Дніпро та банк «Конкорд».

Як відомо, навесні генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала придбав одне із найстаріших українських інтернет-видань. Йдеться про «Українську правду». Всі корпоративні права і активи перейшли до групи компаній Dragon Capital.

Згодом стало відомо, що Dragon Capital стане новим власником підприємств з видобування та реалізації мінеральних природніх вод під ТМ «Трускавецька».

Томашу Фіалі 47 років, народився він у Чехії. Наразі він є генеральним директором (CEO) української інвестиційної компанії Dragon Capital.

У 2016–2018 компанія Dragon Capital з європейськими та американськими партнерами інвестувала в нерухомість України близько $400 млн. Інвестиційним партнером Фіали в компанії, серед інших, є фонд американського фінансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management.

У 2015 році капітал Фіали оцінювався журналом «Фокус» у $187,9 млн (2013 – у 145,2 млн). Посідав 78 місце з найбагатших людей України (2013).

Томаш брав участь у першому та другому Майданах.

Дружина Наталя Фіала (в дівоцтві Фуклєва) – директор громадської організації «Люди майбутнього» (один з засновників – Святослав Вакарчук).



