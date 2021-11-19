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    Нацбанк оцінив вплив на економіку виплати українцям «тисячі Зеленського»

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    Володимир Зеленський&nbsp;пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини від Covid-19 - Нацбанк оцінив вплив на економіку виплати українцям «тисячі Зеленського»
    Володимир Зеленський пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини від Covid-19
    фото з відкритих джерел

    НБУ переконує, що тисяча гривень – не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит

    Виплата по тисячі гривень вакцинованим українцям, як пообіцяв президент, не вплине на загальний показник інфляції. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

    «Тисяча гривень – не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит. До того ж галузі, на які, як припускає уряд, будуть виділені ці кошти, страждають від недозавантаження. Навряд чи додатковий попит призведе до суттєвого підвищення цін. Навіть якщо ціни в галузі культури і спорту зростуть на 5-10%, це незначно позначиться на загальному показнику інфляції, оскільки частка цих послуг у споживчому кошику є незначною», – сказав Ніколайчук.

    Він додав, що в НБУ оцінюють вплив програми обсягом 6 млрд грн в 0,1-0,2% ВВП протягом року.

    «Утім, якщо проєкт призведе до додаткової вакцинації навіть 10% населення, його можна буде вважати дуже ефективним, адже від відсутності локдаунів економіка виграє значно більше, ніж від безпосереднього фіскального стимулу з боку держави», – додав представник Нацбанку.

    Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

    Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

    Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.

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    Теги: Національний банк економіка гроші ВВП Володимир Зеленський президент щеплення вакцинація НБУ
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    Нацбанк оцінив вплив на економіку виплати українцям «тисячі Зеленського»