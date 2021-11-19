Нацбанк оцінив вплив на економіку виплати українцям «тисячі Зеленського»

НБУ переконує, що тисяча гривень – не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит

Виплата по тисячі гривень вакцинованим українцям, як пообіцяв президент, не вплине на загальний показник інфляції. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

«Тисяча гривень – не та сума, яка могла б суттєво стимулювати споживчий попит. До того ж галузі, на які, як припускає уряд, будуть виділені ці кошти, страждають від недозавантаження. Навряд чи додатковий попит призведе до суттєвого підвищення цін. Навіть якщо ціни в галузі культури і спорту зростуть на 5-10%, це незначно позначиться на загальному показнику інфляції, оскільки частка цих послуг у споживчому кошику є незначною», – сказав Ніколайчук.

Він додав, що в НБУ оцінюють вплив програми обсягом 6 млрд грн в 0,1-0,2% ВВП протягом року.

«Утім, якщо проєкт призведе до додаткової вакцинації навіть 10% населення, його можна буде вважати дуже ефективним, адже від відсутності локдаунів економіка виграє значно більше, ніж від безпосереднього фіскального стимулу з боку держави», – додав представник Нацбанку.

Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

Згодом прессекретар президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому виді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.

Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.