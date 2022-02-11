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    Економіка та фінанси

    Нацбанк анулював усі ліцензії одній страховій компанії

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    Нацбанк анулював усі ліцензії страхової компанії &laquo;Остра&raquo; - Нацбанк анулював усі ліцензії одній страховій компанії
    Нацбанк анулював усі ліцензії страхової компанії «Остра»
    фото з відкритих джерел

    Страхова компанія тривалий час порушувала нормативи платоспроможності та достатності капіталу

    Національний банк відкликав (анулював) усі ліцензії ПрАТ «СК «Остра» за порушення фінансових нормативів та мінімальних вимог до капіталу. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    НБУ застосував до страховика захід впливу через систематичне порушення нормативів платоспроможності та достатності капіталу і ризиковості операцій.

    Торік у квітні Нацбанк зобов’язав СК «Остра» усунути порушення, чого страховик не зробив. Тому у серпні компанії були призупинені всі ліцензії на провадження страхової діяльності. У грудні регулятор оштрафував СК «Остра».

    На сьогодні НБУ так і не отримав документів, які підтверджують усунення порушень. Активів страхової компанії також недостатньо для дотримання обов’язкових нормативів. Страховик потребує докапіталізації.

    Враховуючи те, що СК «Остра» має незадовільний фінансовий стан, тривале недотримання нормативів платоспроможності, достатності капіталу та ризиковості операцій і не усунуло виявлених порушень у строк, страховику відкликано (анульовано) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

    Правління НБУ ухвалило таке рішення 8 лютого 2022 року. Рішення про анулювання ліцензій набрало чинності з 9 лютого 2022 року.

    До слова, нещодавно Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом страховим компаніям. Вони тривалий час порушували нормативи платоспроможності та достатності капіталу.

    Також транспортне страхове бюро звернулося до Нацбанку з пропозицією підняти суми страхових виплат по ОСАГО (автоцивілка), а також збільшити ліміт виплат за європротоколом.

    Теги: Національний банк банк НБУ
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    Нацбанк анулював усі ліцензії одній страховій компанії