  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Суд розгляне апеляцію Приватбанку щодо кредитів Коломойського

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Суд розгляне апеляцію Приватбанку щодо кредитів Коломойського

    19 червня 2020 року було задоволено позов Коломойського, а його особисту поруку за кредитами рефінансування, які банк залучив до НБУ до націоналізації, визнав недійсним

    Північний апеляційний господарський суд 9 лютого розгляне скарги Приватбанку і Національного банку на рішення, яким було визнано недійсним особисту поруку бізнесмена Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування в 2015 році. На той момент він ще був власником банку. Про це повідомляє пресслужба банку.

    Повідомляється, що судове засідання призначено на 13:20.

    Зазначимо, рішенням Господарського суду Києва від 19 червня 2020 року було задоволено позов Коломойського, а його особисту поруку за кредитами рефінансування, які банк залучив до НБУ до націоналізації, визнав недійсним.

    У 2015 році Коломойський уклав з Нацбанком договори особистої поруки про погашення п'яти кредитів рефінансування, які Приватбанк отримав у 2008-2014 роках.

    Теги: суд банк НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд розгляне апеляцію Приватбанку щодо кредитів Коломойського