За 2021 рік українські банки заробили рекордну суму: дані Нацбанку

Сумарні збитки банків у 2021 році скоротилися з -6,4 млрд грн до -382 млн грн

Торік банківська система заробила 39,7 млрд грн

В Україні за 2021 рік платоспроможні банки отримали 77,5 мільярда гривень чистого прибутку. Цей показник став історичним рекордом, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Загальний прибуток банківського сектора за весь 2021 рік майже вдвічі перевищує рівень 2020 року (39,7 млрд грн) і на 33% перевищує показник докризового 2019 року (58,4 млрд грн).

«У ІV кварталі 2021 року чистий прибуток банків був найбільшим, коли додатково до рекордних темпів зростання відсоткового доходу банки розформували резерви – 26,1 млрд грн, що у 12,6 разу більше порівняно з ІV кварталом 2020 року», – розповіли у НБУ.

Регулятор вважає, що отримати рекордний прибуток банкам допомогло зростання операційної ефективності та суттєве скорочення відрахувань до резервів.

Важливу роль у збільшенні доходів банків відіграло зростання відсоткових доходів від кредитування, що пожвавилося після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Крім того, подальше зростання обсягу безготівкових операцій забезпечило збільшення комісійних доходів банків, зазначили у НБУ.

«Швидке зростання чистих процентних та комісійних доходів, порівняно з операційними витратами, підвищило операційну ефективність банків. Відрахування в резерви під кредити за рік скоротилися на 58%. Крім того, були розформовані раніше зарезервовані кошти, пов'язані з юридичними ризиками», – підсумували в Нацбанку.

Водночас із 71 платоспроможного банку п'ять отримали збитки на загальну суму 400 мільйонів гривень.

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