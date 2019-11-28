Нацбанк на п’ятницю знизив курс гривні



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НБУ знизив курс нацвалюти на п'ять копійок

Національний банк України на п'ятницю, 29 листопада, знизив курс гривні на п'ять копійок. Курс національної валюти - 24,03 гривні за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора в четвер, 28 листопада.

НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- 100 доларів США - 2403,5575 гривні;

- 100 євро - 2645,1150 гривень.

Торги з долара на міжбанківському валютному ринку відкрилися котируваннями 24,00 - 24,03, до закриття котирування склали 23,98 - 24,00. Торги з євро почалися з котирувань 26,4264 - 26,4594, до закриття котирування склали 26,3995 - 26,4144.

Раніше в НБУ заявили про потужний тиск з боку Коломойського.

«Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ «тітушками». Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд доларів, виведених із ПриватБанку до націоналізації», - говориться у повідомленні.

Правління НБУ заявило, що мета атаки – «створити керований інформаційний хаос», щоб:

дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та у майбутньому вдатися до ручного управління НБУ;

уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з ПриватБанку кошти;

стати на заваді співпраці України з міжнародними партнерами та насамперед МВФ, який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків повинні повернути державі кошти.

Раніше повідомлялося, що організатори акцій протесту, які проходять під будівлею Національного банку, вирішили розважати учасників заходу скандальною піснею, яка висміює підпал будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

Варто зазначити, що акції під НБУ має всі ознаки проплаченої. Зокрема, її учасники під час спілкування з кореспондентом «Главкома» не могли пояснити, що вони роблять під будівлею Національного банку, чому вийшли на протест та які вимоги вони висувають до керівництва НБУ.

До слова, очільник НБУ Яків Смолій стверджував, що він не буде виходити до активістів, оскільки «там навіть немає з ким спілкуватися».