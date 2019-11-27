Іще одна міжнародна платіжна система виходить на український ринок
Transfast стала восьмою в Україні міжнародною системою переказу коштів, платіжною організацією якої є нерезидент
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ прийняв рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Transfast.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Національний банк України прийняв рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Transfast. Відповідне рішення прийняте 25 листопада 2019 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України», - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку зауважили, що прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні.
Міжнародна платіжна система Transfast стала восьмою в Україні міжнародною платіжною системою переказу коштів, платіжною організацією якої є нерезидент.
Як повідомлялося, міжнародна платіжна система Transfast є глобальною системою переказу коштів, що надає послуги переказу коштів у понад 125 країнах (у регіонах Азії, Європи, Африки, Сполучених Штатах Америки, Канади, Індії та Австралії) та налічує понад 300 учасників у всьому світі.