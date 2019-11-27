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    Іще одна міжнародна платіжна система виходить на український ринок

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    Іще одна міжнародна платіжна система виходить на український ринок

    Transfast стала восьмою в Україні міжнародною системою переказу коштів, платіжною організацією якої є нерезидент

    Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ прийняв рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Transfast.

    Про це повідомляється на сайті НБУ.

    «Національний банк України прийняв рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Transfast. Відповідне рішення прийняте 25 листопада 2019 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України», - йдеться в повідомленні.

    У Нацбанку зауважили, що прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні.

    Міжнародна платіжна система Transfast стала восьмою в Україні міжнародною платіжною системою переказу коштів, платіжною організацією якої є нерезидент.

    Як повідомлялося, міжнародна платіжна система Transfast є глобальною системою переказу коштів, що надає послуги переказу коштів у понад 125 країнах (у регіонах Азії, Європи, Африки, Сполучених Штатах Америки, Канади, Індії та Австралії) та налічує понад 300 учасників у всьому світі.

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