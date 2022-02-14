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    Економіка та фінанси

    Нацбанк оштрафував ще одну компанію за порушення «колекторського» закону

    &laquo;СОС Кредит&raquo; оштрафовано за неетичну поведінку - Нацбанк оштрафував ще одну компанію за порушення «колекторського» закону
    «СОС Кредит» оштрафовано за неетичну поведінку
    фото з відкритих джерел

    Нацбанк застосував до фінустанови захід впливу у вигляді штрафу в мінімальному розмірі 51 тис. грн

    Національний банк застосував штрафні санкції до ТОВ «СОС Кредит» за порушення вимог «колекторського» закону. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

    НБУ виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку ТОВ «СОС Кредит».

    Тому регулятор застосував до фінустанови захід впливу у вигляді штрафу в мінімальному розмірі 51 тис. грн – за порушення вимог щодо етичної поведінки.

    Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив таке рішення 11 лютого.

    У січні-лютому Нацбанк оштрафував ТОВ «Містер Кеш» і ТОВ «Кредит Нет» на 51 тис. грн кожну, а ТОВ «Глобал Кредит» – на 76 500 грн за порушення вимог щодо етичної поведінки.

    Торік в Україні вперше почали регулювати поведінку колекторських компаній і фінустанов під час врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами.

    Українці найчастіше скаржаться НБУ на колекторів.

    Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

    До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

    Теги: Національний банк кредит санкції банк українці НБУ
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    Нацбанк оштрафував ще одну компанію за порушення «колекторського» закону