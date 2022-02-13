Нацбанк відкликав ліцензії чотирьох фінкомпаній
Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 14 лютого
Національний банк анулював ліцензії 4 фінансових компаній за порушення обов’язкових фінансових нормативів. Про це повідомляє пресслужба банку.
НБУ відкликав ліцензії на надання гарантій:
- ФК «Інрайз Інвест»;
- ФК «Інком Груп»;
- ФК «Експрес-Фінанс»;
- ФК «Фінєвровектор».
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення 11 лютого.
Торік у листопаді Нацбанк тимчасового зупинив ліцензії цих фінкомпаній через недотримання обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
На дату ухвалення рішень про відкликання (анулювання) ліцензій фінкомпанії не виконали попереднє рішення регулятора та не усунули виявлені порушення ліцензійних умов.
Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 14 лютого 2022 року.
До слова, нещодавно Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом страховим компаніям. Вони тривалий час порушували нормативи платоспроможності та достатності капіталу.
Також транспортне страхове бюро звернулося до Нацбанку з пропозицією підняти суми страхових виплат по ОСАГО (автоцивілка), а також збільшити ліміт виплат за європротоколом.