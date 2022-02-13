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    Економіка та фінанси

    Нацбанк відкликав ліцензії чотирьох фінкомпаній

    Нацбанк відкликав ліцензії чотирьох фінкомпаній - Нацбанк відкликав ліцензії чотирьох фінкомпаній
    Нацбанк відкликав ліцензії чотирьох фінкомпаній
    фото з відкритих джерел

    Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 14 лютого

    Національний банк анулював ліцензії 4 фінансових компаній за порушення обов’язкових фінансових нормативів. Про це повідомляє пресслужба банку.

    НБУ відкликав ліцензії на надання гарантій:

    • ФК «Інрайз Інвест»;
    • ФК «Інком Груп»;
    • ФК «Експрес-Фінанс»;
    • ФК «Фінєвровектор».

    Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення 11 лютого.

    Торік у листопаді Нацбанк тимчасового зупинив ліцензії цих фінкомпаній через недотримання обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

    На дату ухвалення рішень про відкликання (анулювання) ліцензій фінкомпанії не виконали попереднє рішення регулятора та не усунули виявлені порушення ліцензійних умов.

    Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності з 14 лютого 2022 року.

    До слова, нещодавно Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом страховим компаніям. Вони тривалий час порушували нормативи платоспроможності та достатності капіталу.

    Також транспортне страхове бюро звернулося до Нацбанку з пропозицією підняти суми страхових виплат по ОСАГО (автоцивілка), а також збільшити ліміт виплат за європротоколом.

    Теги: Національний банк банк ліцензія НБУ
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    Нацбанк відкликав ліцензії чотирьох фінкомпаній