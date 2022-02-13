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    Економіка та фінанси

    Форвард Банк виявив шахрайський сайт–клон

    Виявлено фейковий домен online-forwardbank.com - Форвард Банк виявив шахрайський сайт–клон
    Виявлено фейковий домен online-forwardbank.com
    фото з відкритих джерел

    Форвард Банк закликає клієнтів бути пильними та уважними

    Форвард Банк попередив клієнтів про появу в Інтернеті шахрайського клону сайту банку. Про це повідомляє пресслужба банку.

    Виявлено фейковий домен online-forwardbank.com.

    Форвард Банк закликає клієнтів бути пильними та уважними.

    «Не переходьте за некоректним посиланням, не залишайте свої дані на сумнівних ресурсах та не здійснюйте будь-яких інших дій», – порадили у фінустанові.

    Справжні сайти банку це forward-bank.com та online.forward-bank.com.

    До слова, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали українця, якого поліція розшукувала за шахрайство.

    Теги: шахрайство банк поліція
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    Форвард Банк виявив шахрайський сайт–клон