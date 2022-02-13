Форвард Банк виявив шахрайський сайт–клон

Форвард Банк закликає клієнтів бути пильними та уважними

Форвард Банк попередив клієнтів про появу в Інтернеті шахрайського клону сайту банку. Про це повідомляє пресслужба банку.

Виявлено фейковий домен online-forwardbank.com.

Форвард Банк закликає клієнтів бути пильними та уважними.

«Не переходьте за некоректним посиланням, не залишайте свої дані на сумнівних ресурсах та не здійснюйте будь-яких інших дій», – порадили у фінустанові.

Справжні сайти банку це forward-bank.com та online.forward-bank.com.

До слова, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали українця, якого поліція розшукувала за шахрайство.