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    Економіка та фінанси

    Банки підвищили кредитні ставки для населення

    В Україні підвищили ставки на кредити для населення - Банки підвищили кредитні ставки для населення
    В Україні підвищили ставки на кредити для населення
    фото: glavcom.ua

    Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в гривні становили 32,7% річних

    Національний банк України розрахував процентні ставки за новими кредитами банків для українців у січні 2022 року. Так, у національній валюті ставки становили 32,7% річних, повідомляє НБУ.

    У грудні 2021 року цей показник становив 32%.

    При цьому ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися з 5,3% до 2,5% річних.

    Ставки за гривневими кредитами для підприємств за місяць зросли з 10,0% до 10,4% річних, валютних — з 3,3% до 3,4% річних.

    Кредитний портфель банків виріс на 2,5% - до 1 070 млрд гривень: населення — на 3,3% до 250 млрд гривень, підприємств — на 2,3% до 793 млрд гривень.

    З 1 січня 2022 року в Україні було підвищено ризик для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам із 125% до 150%. Наразі на кожні 10 гривень кредиту банк має тримати 1,5 гривні регулятивного капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які фінансуватимуть банки не депозитами вкладників, а власним капіталом.

    Нагадаємо, експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

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    Теги: Національний банк банк населення
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    Банки підвищили кредитні ставки для населення