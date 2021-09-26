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    Економіка та фінанси

    Нацбанк оштрафував три кредитні спілки

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    Кредитні спілки несвоєчасно подали регулятору звіт незалежного аудитора

    Національний банк застосував до трьох кредитних спілок штрафні санкції за нормативно-правові порушення. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    НБУ оштрафував такі кредитні спілки:

    • КС «Кредо» – штраф 1 700 грн;
    • КС «Константа» – штраф 1 700 грн;
    • КС «Менчул» – штраф 5 100 грн.

    Кредитні спілки несвоєчасно подали регулятору звіт незалежного аудитора за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

    Тому Нацбанк застосував до цих кредитних спілок заходи впливу у вигляді штрафів за порушення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг.

    20 вересня НБУ призупинив усі ліцензії кредитної спілки «Експрес Кредит Юніон» за неподання звіту.

    Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

    До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

    Теги: Національний банк кредит банк штраф НБУ
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    Нацбанк оштрафував три кредитні спілки