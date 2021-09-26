Нацбанк оштрафував три кредитні спілки

Кредитні спілки несвоєчасно подали регулятору звіт незалежного аудитора

Національний банк застосував до трьох кредитних спілок штрафні санкції за нормативно-правові порушення. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

НБУ оштрафував такі кредитні спілки:

КС «Кредо» – штраф 1 700 грн;

КС «Константа» – штраф 1 700 грн;

КС «Менчул» – штраф 5 100 грн.

Кредитні спілки несвоєчасно подали регулятору звіт незалежного аудитора за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Тому Нацбанк застосував до цих кредитних спілок заходи впливу у вигляді штрафів за порушення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг.

20 вересня НБУ призупинив усі ліцензії кредитної спілки «Експрес Кредит Юніон» за неподання звіту.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.