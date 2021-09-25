Нацбанк зареєстрував ще три колекторські компанії

В Україні зареєстровано ще три колекторські компанії

На сьогодні вже зареєстровано 13 колекторських компаній

Ще три юридичні особи пройшли реєстрацію в Національному банку та набули статусу колекторських компаній. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

За даними НБУ, до реєстру колекторських компаній внесені:

ЮФ «Еверліґал»;

ТОВ «Снейк Фінанс»;

ТОВ «Внутрішня виконавча служба».

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив такі рішення 22 вересня.

Таким чином на сьогодні вже зареєстровано 13 колекторських компаній.

До слова, у Києві судять угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів. Фігуранти дзвонили клієнтам фірми, а також особам, які не мали відношення до кредитів, та погрожували застосуванням фізичного насильства до них та їхніх родичів, знищення майна, якщо вони не повернуть заборгованість по кредитах компанії. Вони вимагали від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.