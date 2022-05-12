Україна націоналізує «дочок» російських банків

Йдеться про зареєстровані в Україні банки «Міжнародний резервний банк» (100% статутного капіталу належить російському «Сбєрбанку») та «Промінвестбанк»

Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських «дочок» російських «Сбєрбанку» та «Промінвестбанку», на це дано 10 днів з моменту введення в дію указу президента. Про це йдеться у документах до законопроєкту №7371 на сайті Верховної Ради.

Так, йдеться про зареєстровані в Україні банки «Міжнародний резервний банк» (також – IR Bank,100% статутного капіталу належить російському «Сбєрбанку») та «Промінвестбанк» (99,772644% акцій належить російській держкомпанії «ВЕБ. РФ», або «Внєшекономбанк»).

Крім корпоративних прав, Україна примусово вилучить фінансові активи, тобто право вимоги боргу, «ВЕБ.РФ» до «Промінвестбанку», «Сбєрбанку» до «МР Банку» і обох «дочок» російських банків до юридичних осіб.

Також будуть вилучатися фінансові активи у вигляді коштів на накопичувальному та кореспондентському рахунках, облігацій внутрішніх державних позик, депозитних сертифікатів Нацбанку.

На виконання указу президента з моменту публікації у Кабінету міністрів та Фонду гарантування вкладів за участі Нацбанку є 10 днів, аби забезпечити примусове вилучення всіх зазначених активів.

Крім того, Україна націоналізує 10 російських кораблів. Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни «прописки».

Тим часом «Роскосмос» обходить міжнародні санкції. Розвідка назвала банк, який в цьому допомагає.