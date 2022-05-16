Чого чекати від курсу валют найближчим часом: експерт дав пораду українцям
Валютний прогноз на тиждень
Курс долара та євро в Україні залишається однією з найголовніших тем під час війни. НБУ фіксує офіційні показники, але обмінники вирішують виставляти свою, вищу ціну.
У понеділок, 16 травня, Національний банк зберігає курс долара до гривні на стабільному рівні – 29,25. Водночас євро продовжує дешевшати, тепер його оцінюють у 30,37 грн.
За злоті українцям доведеться віддати 6,48 грн. Чеська крона тепер дорівнює 1,22 грн. Фунт стерлінгів за офіційним курсом валют коштує 35,66 грн, а румунський лей – 6,14 грн. Угорський форинт оцінюють на рівні 7,9 грн, а швейцарський франк – 29,25 грн.
Курс долара на чорному ринку
Долар на чорному ринку все росте й росте, якщо вірити даним «Курсу України». Середній курс продажу долара станом на 15 травня сягає 34,57 грн. Купівля встановилася на середньому рівні 34,33 грн/дол. Це на 4-10 коп. вище, ніж суботні показники.
Найнижчий курс продажу долара в обмінниках становить 34,4 грн. Найвищий сягає 35,8 грн/дол.
Чого чекати від долара?
Аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак розповів, що впродовж тижня з 16 по 22 травня курс продажу готівкового долара в Україні коливатиметься в межах 32,3-32,55 грн. Про це пише «Сьогодні».
Курс готівкового євро за аналогічний період коливатиметься в межах 36,00-36,08 грн. Водночас офіційний курс гривні на міжбанку залишається незмінним з 24 лютого.
«Ми допускаємо поступову девальвацію гривні на готівковому ринку лише через те, що це спекулятивна можливість заробити тим, хто продає валюту, доки на неї є попит», – зазначив експерт.
За словами Максима Орищака, люди не розуміють подальших перспектив економіки та особистого фінансового стану, також залишаються незрозумілими політичні орієнтири, тож може знадобитися переїзд в іншу країну. Ці причини спонукають українців періодично купувати іноземну валюту.
«Ми не чекаємо на девальвацію національної валюти. Попри війну, поки НБУ стримує курс гривні, девальвації не буде», – наголосив аналітик.
Представник ЦБТ зауважив, що від початку травня почав падати й курс криптовалют. За останній тиждень біткоїн впав майже на 25%. Ця динаміка може спровокувати зростання панічних настроїв, що криптовалюта ненадійна, тож люди втримуватимуть гривневі накопичення, що додасть стабільності валютній арені.
Що робити з доларами?
Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ підкреслив, що без нагальної причини обмінювати доларові заощадження не слід. Водночас не потрібно зберігати всі свої гроші у валюті.
Найкращий спосіб – мати різні валюти. Половину тримати в доларах, а решту розділити між євро та гривнею.
«Поки що в гривнях я б радив тримати тримісячний запас витрат домогосподарства. Підрахувати, скільки сім'я витрачає на місяць, і тримати цю суму, а все інше можна диверсифікувати в доларах та євро», – зазначив аналітик.
Ще одна цікава валюта, в якій можна зберігати гроші, – це швейцарський франк, проте серед українців вона не популярна і її не так просто обміняти. Загалом, можна звернути увагу на більш екзотичні валюти, які не такі популярні в Україні.
Нещодавно НБУ пояснив, як обміняти пошкоджені банкноти іноземних валют.