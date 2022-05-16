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    Економіка та фінанси

    Шахраї вигадали нову схему «розводу»: прикриваються соціальною допомогою

    Зловмисники крадуть дані банківських карток - Шахраї вигадали нову схему «розводу»: прикриваються соціальною допомогою
    Зловмисники крадуть дані банківських карток
    фото з відкритих джерел

    Користувачам пропонується пройти «опитування» і лишають без грошей

    Інтернетом шириться нова шахрайська схема, в рамках якої крадуться дані платіжних карток українців. Про це повідомляє урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події Cert-ua.

    Так, у соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу «ТСН».

    На сторінці пропонується взяти участь в опитуванні, перейшовши за посиланням, та отримати «грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН». Надалі користувачеві буде запропоновано надати персональні дані та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки буде скомпрометовано.

    Cert-ua рекомендує ніколи не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах, а також налаштувати контроль руху коштів (підключити SMS-інформування, встановити ліміти на операції).

    «Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через Інтернет-банкінг», – заявили у відомстві.

    Нагадаємо, раніше кіберфахівці пояснили, як розпізнати лист від хакера.

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    Теги: росія окупанти шахрайство ООН війна телефон Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Шахраї вигадали нову схему «розводу»: прикриваються соціальною допомогою