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    Економіка та фінанси

    Збій у роботі застосунку Приват24: банк пояснив, що сталося

    Збій у роботі застосунку Приват24: банк пояснив, що сталося
    фото з відкритих джерел

    Клієнтів просять не панікувати

    Сьогодні, 12 травня стався збій у роботі мобільного застосунку та інтернет-банкінгу Приват24. клієнти не можуть авторизуватися. Про це повідомляє пресслужба банку.

    За його словами, зараз ведуться роботи щодо відновлення системи, найближчим часом вхід знову стане доступним.

    «Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході у Приват24.Не турбуйтеся – наші фахівці вже вирішують питання.Беремо і лагодимо!», – повідомили в банку.

    В Україні вже понад 70 днів триває війна з російськими загарбниками. Хоч економіка і багато втратила, однак банківська система працює, а українці продовжують робити вкладення. Експерт з банків та банківського нагляду Євген Дубогриз проаналізував, у які банки під час війни населення найактивніше вкладає гроші, а з яких навпаки – забирає.

    За його словами, левова частка усіх вкладів приходиться на державні та іноземні банки, а відтік коштів відбувається з приватних фінустанов та з «Альфа-Банку», хоча його й визнали раніше окремою від російського правління структурою.

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    Теги: росія окупанти банк війна Україна Приватбанк окупація #stoprussia
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    Збій у роботі застосунку Приват24: банк пояснив, що сталося