Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік
Показник становить 7,7% замість раніше прогнозованих 5%
Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%. На думку голови НБУ Кирила Шевченка до цілі 5% Україна наблизиться лише у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Причини погіршення прогнозу
- Ціни на енергоносії у світі залишатимуться вищими, ніж очікувалось. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.
- Інфляція в країнах, які є торговельними партнерами України, лише наближається до піку. Через це буде значний ціновий тиск з боку цих країн.
- Зростання виробничих витрат бізнесу на сировину й оплату праці.
- На тлі більш суттєвого, ніж очікувалось, зростання зарплат, буде зростати й попит на робочу силу в Україні, так і за кордоном.
- Якщо зростуть доходи населення, то й попит буде стійкий, що також стримуватиме уповільнення інфляції.
- На ріст цін у 2022 році впливатиме й загроза повномасштабного вторгнення Росії, яка тисне на курс гривні.
Що буде знижувати інфляцію:
- посилення монетарної політики НБУ
- корекція світових цін на сировинні товари
- вплив рекордних минулорічних врожаїв
- уповільнення інфляції у світі
- вичерпання наслідків пандемії
Очікується, що базова інфляція в наступні роки сповільниться до близько 4%, а основний внесок у подорожчання споживчого набору матиме адміністративна складова.
Водночас інфляційна динаміка протягом 2022 року буде доволі волатильною через ефекти бази порівняння. Крім того, як і в багатьох країнах світу, в Україні інфляційний сплеск буде тривалішим, ніж передбачалося раніше.
Нагадаємо, інфляційна криза, яка вирує у світі, тільки посилюватиметься.