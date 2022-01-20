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    Економіка та фінанси

    Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік

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    В Україні інфляційний сплеск буде тривалішим, ніж передбачалося раніше - Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік
    В Україні інфляційний сплеск буде тривалішим, ніж передбачалося раніше
    фото: www.pro-fx.com.ua

    Показник становить 7,7% замість раніше прогнозованих 5%

    Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%. На думку голови НБУ Кирила Шевченка до цілі 5% Україна наблизиться лише у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

    Причини погіршення прогнозу

    • Ціни на енергоносії у світі залишатимуться вищими, ніж очікувалось. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.
    • Інфляція в країнах, які є торговельними партнерами України, лише наближається до піку. Через це буде значний ціновий тиск з боку цих країн.
    • Зростання виробничих витрат бізнесу на сировину й оплату праці.
    • На тлі більш суттєвого, ніж очікувалось, зростання зарплат, буде зростати й попит на робочу силу в Україні, так і за кордоном.
    • Якщо зростуть доходи населення, то й попит буде стійкий, що також стримуватиме уповільнення інфляції.
    • На ріст цін у 2022 році впливатиме й загроза повномасштабного вторгнення Росії, яка тисне на курс гривні.

    Що буде знижувати інфляцію:

    • посилення монетарної політики НБУ
    • корекція світових цін на сировинні товари
    • вплив рекордних минулорічних врожаїв
    • уповільнення інфляції у світі
    • вичерпання наслідків пандемії

    Очікується, що базова інфляція в наступні роки сповільниться до близько 4%, а основний внесок у подорожчання споживчого набору матиме адміністративна складова.

    Водночас інфляційна динаміка протягом 2022 року буде доволі волатильною через ефекти бази порівняння. Крім того, як і в багатьох країнах світу, в Україні інфляційний сплеск буде тривалішим, ніж передбачалося раніше.

    Нагадаємо, інфляційна криза, яка вирує у світі, тільки посилюватиметься.

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    Теги: інфляція ціни Україна послуги населення НБУ
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    Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік