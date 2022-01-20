В Україні інфляційний сплеск буде тривалішим, ніж передбачалося раніше

Показник становить 7,7% замість раніше прогнозованих 5%

Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%. На думку голови НБУ Кирила Шевченка до цілі 5% Україна наблизиться лише у 2023 році. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Причини погіршення прогнозу

Ціни на енергоносії у світі залишатимуться вищими, ніж очікувалось. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.

Інфляція в країнах, які є торговельними партнерами України, лише наближається до піку. Через це буде значний ціновий тиск з боку цих країн.

Зростання виробничих витрат бізнесу на сировину й оплату праці.

На тлі більш суттєвого, ніж очікувалось, зростання зарплат, буде зростати й попит на робочу силу в Україні, так і за кордоном.

Якщо зростуть доходи населення, то й попит буде стійкий, що також стримуватиме уповільнення інфляції.

На ріст цін у 2022 році впливатиме й загроза повномасштабного вторгнення Росії, яка тисне на курс гривні.

Що буде знижувати інфляцію:

посилення монетарної політики НБУ

корекція світових цін на сировинні товари

вплив рекордних минулорічних врожаїв

уповільнення інфляції у світі

вичерпання наслідків пандемії

Очікується, що базова інфляція в наступні роки сповільниться до близько 4%, а основний внесок у подорожчання споживчого набору матиме адміністративна складова.

Водночас інфляційна динаміка протягом 2022 року буде доволі волатильною через ефекти бази порівняння. Крім того, як і в багатьох країнах світу, в Україні інфляційний сплеск буде тривалішим, ніж передбачалося раніше.

Нагадаємо, інфляційна криза, яка вирує у світі, тільки посилюватиметься.

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