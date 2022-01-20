Чверть киян готові придбати нове житло протягом року: які квартири шукають

Середня вартість найменшої однокімнатної квартири у Києві складала 1,54 млн грн

У Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року. Найпопулярнішим класом новобудов став «комфорт». Проєкт міських досліджень ЛУН Місто проаналізував дані за 12 місяців та підбив підсумки ринку нового житла за 2021 рік.

Середня ціна кв м у новобудовах зростала в усіх великих містах України. Наприклад, середня вартість квадрату у Києві сягнула 34 700 грн у грудні 2021, тоді як у січні 2021 року він коштував 27 700 грн. У Київській області середня ціна за квадрат зросла з 16 500 грн до 20 900 грн. У регіонах спостерігається подібна тенденція: у Львові середня ціна за квадрат зросла з 18 300 грн у січні до 20 900 грн у грудні 2021 року. В Одесі з 20 900 грн у січні до 22 200 у грудні.

Середня вартість найменшої однокімнатної квартири у Києві складала 1,54 млн грн, в Київській області – трохи менше мільйона – 0,97 млн грн. Найдорожчим серед регіонів за цим параметром є Дніпро – 1,28 млн грн, а найдешевшим – Харків, де середня ціна найменшої однокімнатної складає 1,03 млн грн.

Понад 80% тих, хто цікавився купівлею житла у Києві та області, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі в останні три місяці – розглядають для себе покупку квартири. У найкоротший термін – протягом року – готові придбати квартиру чверть киян, приблизно 20% жителів Київської області, Львова та Харкова, та 15% жителів Одеси та Дніпра.

Як раніше повідомлялося, у новобудовах Києва середня вартість одного квадратного метра станом на січень 2022 року становить 35 тис. грн. За місяць ціна зросла на 300 гривень, а за рік – на понад 7 тисяч грн.

До слдова, протягом 2021 року найбільше зростання цін зафіксоване в нових об'єктах класів комфорт та комфорт+. Найменше подорожчали об'єкти економ-класу – близько 10-15%.

Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.