Інфляція у Великій Британії досягла максимуму за 30 років

У статистичній службі Британії вважають, що рівень інфляції зараз пов'язаний із ефектами локдаунів

Зростання цін у Великій Британії прискорюється третій місяць поспіль.

У грудні 2021 року інфляція у Великобританії сягнула максимуму за останні 30 років. Індекс споживчих цін виріс до 5,4% у річному вимірі проти 5,1% у листопаді. Про це повідомляє Національна статистична служба країни (ONS).

Як пише ONS, востаннє річна інфляція була вищою у березні 1992 року. При цьому, зростання цін у Великій Британії прискорюється третій місяць поспіль.

Як заявили у статистичній службі, рівень інфляції зараз пов'язаний із ефектами локдаунів.

Так, найбільший внесок у зростання цін зробило подорожчання транспорту, продуктів харчування та безалкогольних напоїв, меблів та товарів для дому, а також житлово-побутових послуг.

Агентство Bloomberg нагадує, що для боротьби з інфляцією Банк Англії у грудні 2021 року підвищив ключову ставку вперше з червня 2018 року – ставка зросла із 0,1% до 0,25%.

При цьому, Банк Англії став першим серед центробанків країн G7, хто пішов на такий крок.

Bloomberg пише, що підйом інфляції у Британії до рекордного рівня став несподіваним – експерти прогнозували інфляцію на рівні 5,2%.

Агентство додає, що ріст інфляції – загальносвітова тенденція. Зокрема, у США інфляція на кінець 2021 року становила 7% – найвищий показник із 1982 року.

У єврозоні індекс цін у грудні прискорив зростання до 5% – максимальний рівень з моменту запровадження євро.

До слова, колишній очільник Мінекономіки України Павло Кухта в інтерв’ю «Главкому» розповів, що інфляції такого рівня, яка спостерігалася в економіці США упродовж минулого року, країна не бачила років 20-30.

Як повідомлялося, темпи інфляції у 2022 році значною мірою залежатимуть від розвитку ситуації на енергетичних ринках та подальшого перебігу пандемії.

У вересні річна інфляція в країнах єврозони зросла з 3% у серпні до 3,4% – максимуму з вересня 2008 року. За даними Євростату, причиною прискорення інфляції стало різке зростання цін на енергоносії, зокрема ціни на газ перевищила $1 тис./куб (17,4% проти 15,4% у серпні) та на промислові товари (2,1% порівняно з 2,6% у серпні).

Читайте також інтерв'ю: Ріст цін на їжу та продовольчі картки? Чого чекати українцям у 2022 році



