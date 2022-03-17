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    Економіка та фінанси

    Нацбанк попередив про шахрайські листи від його імені

    Шахраї збирають кошти у криптогаманці - Нацбанк попередив про шахрайські листи від його імені
    Шахраї збирають кошти у криптогаманці

    Шахраї просять українців надіслати кошти нібито на допомогу армії

    Національний банк України зафіксував чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу Збройним силам. Про це повідомляє Нацбанк у Telegram.

    Для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець.

    «Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то ви побачите електронну адресу з розширенням bank.gov.ua. На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси: [email protected] [email protected]», - повідомляє Нацбанк.

    НБУ наголошує:

    • Національний банк України не розсилає електронні листи громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ
    • Нацбанк не збирає кошти у криптогаманці.

    «Якщо ви отримали такий лист – просто видаліть його», - радить НБУ.

    До слова, Національний банк звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку Росії.

    Нагадаємо, раніше Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

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    Теги: росія окупанти шахрайство Національний банк війна Україна #stoprussia
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    Нацбанк попередив про шахрайські листи від його імені