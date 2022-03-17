Нацбанк попередив про шахрайські листи від його імені

Шахраї просять українців надіслати кошти нібито на допомогу армії

Національний банк України зафіксував чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу Збройним силам. Про це повідомляє Нацбанк у Telegram.

Для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець.

«Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то ви побачите електронну адресу з розширенням bank.gov.ua. На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси: [email protected] [email protected]», - повідомляє Нацбанк.

НБУ наголошує:

Національний банк України не розсилає електронні листи громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ

Нацбанк не збирає кошти у криптогаманці.

«Якщо ви отримали такий лист – просто видаліть його», - радить НБУ.

До слова, Національний банк звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку Росії.

Нагадаємо, раніше Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.