Нацбанк попередив про шахрайські листи від його імені
Шахраї просять українців надіслати кошти нібито на допомогу армії
Національний банк України зафіксував чергову розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу Збройним силам. Про це повідомляє Нацбанк у Telegram.
Для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець.
«Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то ви побачите електронну адресу з розширенням bank.gov.ua. На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси: [email protected] [email protected]», - повідомляє Нацбанк.
НБУ наголошує:
- Національний банк України не розсилає електронні листи громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ
- Нацбанк не збирає кошти у криптогаманці.
«Якщо ви отримали такий лист – просто видаліть його», - радить НБУ.
До слова, Національний банк звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку Росії.
Нагадаємо, раніше Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.