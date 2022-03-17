«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних потягів на 18 березня

Проїзд евакуаційними рейсами є безплатним

«Укрзалізниця» кожного дня евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти. Зокрема, компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 18 березня. Про це повідомляється в Telegram «Укрзалізниці».

Додаткові евакуаційні рейси на 18 березня:

Київ, Дарницький вокзал:

1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;

8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;

20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;

16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.

Зазначається, що додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль.

Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

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