  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних потягів на 18 березня

    Додаткові поїзди вирушатимуть із найбільших міст України - «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних потягів на 18 березня
    Додаткові поїзди вирушатимуть із найбільших міст України
    фото з відкритих джерел

    Проїзд евакуаційними рейсами є безплатним

    «Укрзалізниця» кожного дня евакуйовує людей із міст, які знищують російські окупанти. Зокрема, компанія опублікувала графік додаткових поїздів на 18 березня. Про це повідомляється в Telegram «Укрзалізниці».

    Додаткові евакуаційні рейси на 18 березня:

    Київ, Дарницький вокзал:

    • 1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
    • 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
    • 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

    Харків:

    • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
    • 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
    • 13:00 – №239/240 Харків – Львів.

    Дніпро:

    • 17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;
    • 20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.

    Краматорськ:

    • 13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;
    • 16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.

    Кривий Ріг:

    • 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

    Запоріжжя:

    • 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.

    Зазначається, що додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» створює стратегічний запас продуктів по всій Україні – Шмигаль.

    Також за три тижні «Укрзалізниця» перевезла майже тисячу вагонів гуманітарки.

    Читайте також:
    Теги: Харків Запоріжжя росія окупанти Київ війна Укрзалізниця Дніпро Львів Вінниця Кривий Ріг Ужгород Україна окупація вокзал #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних потягів на 18 березня