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    Нацбанк закликав китайську UnionPay вийти з Росії

    Голова НБУ&nbsp;просить китайську&nbsp;платіжну систему&nbsp;зробити внесок у&nbsp;відновлення миру в&nbsp;Україні - Нацбанк закликав китайську UnionPay вийти з Росії
    Голова НБУ просить китайську платіжну систему зробити внесок у відновлення миру в Україні
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Національний банк звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку Росії. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

    Раніше платіжні сервіси Visa, Mastercard та American Express заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками. Водночас вже емітовані російськими банками картки працюватимуть всередині країни. За кордоном вони працювати не будуть.

    «Обійти» санкції росіяни хотіли завдяки китайській системі UnionPay.

    Відтак НБУ закликає системи припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay та UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.

    «Ми дуже цінуємо співпрацю з UnionPay International та сподіваємося на її плідне продовження. Водночас, зважаючи на безпрецедентний за своєю жорстокістю та нехтуванням фундаментальними людськими цінностями напад Росії на мирну Україну, ми просимо вас зробити свій внесок у відновлення миру в Україні та припинити роботу в РФ», – коментує голова НБУ Кирило Шевченко.

    Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація НБУ #stoprussia
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    Нацбанк закликав китайську UnionPay вийти з Росії