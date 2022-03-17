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    Події в Україні

    Російські окупанти забрали життя артиста Національної опери України

    Артем Дацишин виконував головні партії в опері - Російські окупанти забрали життя артиста Національної опери України
    Артем Дацишин виконував головні партії в опері
    фото із соцмереж

    Артем Дацишин помер від отриманих у результаті обстрілу поранень

    Трагічно загинув артист Національної опери України Артем Дацишин. Про це повідомила у соцмережі журналістка Ганна Мамонова.

    «26 лютого його обстріляли російські військові. Він був поранений, пішов із життя у лікарні», – повідомила журналістка.

    Прощання з артистом відбудеться 18 березня. Його поховають на Байковому кладовищі в Києві.

    Артему Дацишину було 43 роки. Він родом із Херсона. Виконував головні партії у «Лебединому озері», «Лускунчику», «Сплячій красуні» Чайковського, «Жизель» А. Адана, «Баядерці» Л. Мінкуса, «Ромео та Джульєтта» Прокоф'єва тощо. Гастролював у Німеччині, Японії, Австрії, Швейцарії, Лівані, Італії, Іспанії, Франції, Канаді, США, Португалії.

    Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що під час ракетного обстрілу в Києві загинула відома українська актриса Оксана Швець.

    Як повідомлялося, 17 березня на світанку російська ракета влучила в будинок у Києві. Також 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Увечері 16 березня російські окупанти знову обстріляли Київ.

    Теги: росія окупанти Київ війна театр Україна актор окупація #stoprussia
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    Російські окупанти забрали життя артиста Національної опери України