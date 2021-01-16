Нацбанк продав на аукціоні пам’ятні монети «Енеїда» на понад 626 тисяч

Під час аукціону реалізовано усі виставлені для продажу набори пам’ятних монет «Енеїда»

Монети викарбувані зі срібла 999-ї проби

Під час електронного біржового аукціону із продажу наборів із дев’яти срібних пам’ятних монет «Енеїда» у футлярі Нацбанк реалізував усю запропоновану продукцію на суму понад 626 тисяч гривень.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Учасники аукціону (фізичні та юридичні особи) придбали усі 20 таких наборів.

Набір з дев’яти пам’ятних монет «Енеїда» присвячено духовній та культурній пам’ятці українського народу – поемі «Енеїда» видатного українського письменника Івана Котляревського.

Вважається, що саме цим твором було започатковано нову українську літературу. За основу композиції набору використано ілюстрації народного художника України Анатолія Базилевича.

Набір з дев’яти пам’ятних монет «Енеїда»

Монети викарбувані зі срібла 999-ї проби. Маса 1 монети – 31,1 г, маса всього набору – 279,9 г. Тираж у футлярі з флоку – 1000 шт., у дерев’яному футлярі – 200 шт.

Нагадаємо, незабаром Нацбанк випустить колекційну монету до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Це буде перша монета, присвячена Голокосту в Україні. Раніше НБУ випускав монети пам’яті Аварії в Чорнобилі та Голодомору.

Крім того, Нацбанк випускає нову пам’ятну монету про спільну спадщину з Білоруссю. Монету присвятили спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця XVI cтоліття на всій етнічній території українців та білорусів, – нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу – ірмологіонам.