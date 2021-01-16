Нацбанк продав на аукціоні пам’ятні монети «Енеїда» на понад 626 тисяч
Монети викарбувані зі срібла 999-ї проби
Під час електронного біржового аукціону із продажу наборів із дев’яти срібних пам’ятних монет «Енеїда» у футлярі Нацбанк реалізував усю запропоновану продукцію на суму понад 626 тисяч гривень.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Учасники аукціону (фізичні та юридичні особи) придбали усі 20 таких наборів.
Набір з дев’яти пам’ятних монет «Енеїда» присвячено духовній та культурній пам’ятці українського народу – поемі «Енеїда» видатного українського письменника Івана Котляревського.
Вважається, що саме цим твором було започатковано нову українську літературу. За основу композиції набору використано ілюстрації народного художника України Анатолія Базилевича.
Монети викарбувані зі срібла 999-ї проби. Маса 1 монети – 31,1 г, маса всього набору – 279,9 г. Тираж у футлярі з флоку – 1000 шт., у дерев’яному футлярі – 200 шт.
Нагадаємо, незабаром Нацбанк випустить колекційну монету до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Це буде перша монета, присвячена Голокосту в Україні. Раніше НБУ випускав монети пам’яті Аварії в Чорнобилі та Голодомору.
Крім того, Нацбанк випускає нову пам’ятну монету про спільну спадщину з Білоруссю. Монету присвятили спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця XVI cтоліття на всій етнічній території українців та білорусів, – нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу – ірмологіонам.