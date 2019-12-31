Нацбанк в Україні став комерційною установою, такого нема ніде в світі – ексміністр економіки



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Процес зміцнення гривні хоч і позитивний, проте «відбувається за рахунок штучних факторів та впливів, пов’язаних з запозиченням великих сум під великі відсотки», - Лановий

Нинішній дефіцит бюджету став результатом поганого планування – гроші йдуть не на те, на що були заплановані, - Лановий

Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, ексміністр економіки вважає, що єдиним позитивним процесом в українській економіці цього року можна назвати зміцнення гривні. Таку думку Лановий висловив в коментарі «Главкому» для проекту Економічні підсумки-2019.

Водночас, Лановий зазначає, що процес зміцнення гривні хоч і позитивний, проте «відбувається за рахунок штучних факторів та впливів, пов’язаних з запозиченням великих сум під великі відсотки». «Державні облігації треба гасити, тому бюджет і зневоднений – в ньому не було заплановано такого збільшення запозичень. Нинішній дефіцит бюджету став результатом поганого планування – гроші йдуть не на те, на що були заплановані», - наголошує експерт.

Ексміністр економіки зазначає, що хоч Нацбанк і «дійсно зміцнює гривню, вилучає гривню з обігу, але спрямовує ці кошти собі на депозит, а потім виплачує відсотки за цим депозитом». «Виходить, що НБУ стає комерційною установою, ніде в світі таке не практикується», - говорить Лановий.

На думку експерта, в інших напрямках «не можна констатувати впливів на економіку, які дали б позитивний ефект, хоча певні заходи можна зробити протягом тижнів-місяців». «Взяти ті ж тарифи на ЖКХ, які б’ють по кишенях українців і не дають можливості розширювати внутрішній ринок та накопичувати кошти в банках. Банківський сектор – це окрема хвороба. Ми дивуємось, чому падає промисловість, але банки її не кредитують. А виробнича галузь не може існувати без банківської підтримки. Комерційні банки не дивляться на кредитування виробництва, бо це ризики, а дивляться тільки на держоблігації. Через те у нас різко впали прямі іноземні інвестиції, бо вони не йдуть в країни, де іноземцям простіше вкладатись в державні цінні папери», - пояснює Лановий.

Президент Центру ринкових реформ прогнозує, що «2020 року буде погана бюджетна ситуація: пенсії вже практично заморожені на нинішньому рівні, оголошено, що не буде підвищення зарплат вчителям та лікарям». «Це деморалізує всю обстановку в країні на фоні того, що чиновники вибивають собі все більше грошей. Так що поки нічого хорошого не бачу, в фінансовому сенсі ситуація погіршується», - підбив підсумки Лановий.

Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/$. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

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