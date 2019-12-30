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    Економіка та фінанси

    НБУ запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках в 2020

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    <span>Всього за 2019 департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків</span> - НБУ запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках в 2020
    Всього за 2019 департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків
    Фото: Flickr

    У 2020 році Національний банк продовжить проводити і позапланові перевірки, необхідність яких визначатиметься на підставі наглядових дій в рамках системи раннього реагування

    Національний банк у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок у 45 банках. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    План інспекційних перевірок було складено на підставі ризик-орієнтованого підходу.

    Ризик-орієнтований підхід бере до уваги приналежність банку до певної категорії з урахуванням його розміру в банківській системі, характеру і складності операцій, рівня ризиків, притаманних його діяльності, а також на підставі певної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

    У 2020 році Національний банк також продовжить проводити і позапланові перевірки, необхідність яких буде визначатися на підставі наглядових дій в рамках системи раннього реагування.

    До переліку фінансових установ, в яких пройдуть в 2020 році планові інспекційні перевірки, увійшли 45 банків.

    У I кварталі: Укргазбанк, Акордбанк, банк «Січ», КІБ, РВС Банк, банк «Український капітал», Айбокс Банк, Полікомбанк, Європромбанк і БТА Банк.

    У II кварталі: банк «Львів», Піреус Банк МКБ, ПІН Банк, «Форвард», Місто Банк, СЕБ Корпоративний банк, Кредитвест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк ¾, «Земельний капітал», «Розрахунковий Центр», банк «Фамільний», «Траст-Капітал» і Альпарі Банк.

    У III кварталі: Приватбанк, Альфа-банк, «Схід», МТБ Банк, банк «Аркада», «Кліринговий Дім», Крісталбанк, АП Банк, МетаБанк, АСВІО Банк, «Кредит Дніпро», Юнексбанк, Оксібанк і банк «Портал».

    У IV кварталі: ОТП Банк, Мегабанк, Альтбанк, БІС Банк, МІБ, Полтава-банк і Радабанк.

    Водночас з 1 липня 2020 на рамках проекту «Спліт» Національний банк розпочне виїзні перевірки небанківських фінустанов відповідно до графіка, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

    Всього за 2019 департамент виїзних перевірок банків НБУ здійснив 50 планових та 12 позапланових перевірок банків.

    Зазначимо, у листопаді Національний банк оновив порядок проведення перевірок об'єктів оверсайту і застосування до них заходів впливу.

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