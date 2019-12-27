Уряд підготує новий макропрогноз для перегляду бюджету



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На базі нового макропрогнозу парламенту запропонують внести зміни до бюджету

Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020. Про це 27 грудня повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук на брифінгу.

За його словами, підготовка нового прогнозу обумовлена мінливою макроекономічною ситуацією.

«Загрози ніякої ми не бачимо. Макроекономічна ситуація поступово змінюється і її просто потрібно буде враховувати. Ми на початку наступного року підготуємо ще один макроекономічний прогноз... Те ж саме буде в наступному році. Ми переглянемо і відкоригуємо макроекономічний прогноз і на його базі запропонуємо Раді внести зміни в бюджет», - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

Джерело: РБК-Україна