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    Економіка та фінанси

    Гончарук запевнив, що гривня міцнішатиме і в 2020 році

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    Олексій Гончарук пообіцяв зміцнювати гривню і в 2020 році - Гончарук запевнив, що гривня міцнішатиме і в 2020 році
    Олексій Гончарук пообіцяв зміцнювати гривню і в 2020 році

    Глава уряду назвав послаблення гривні ситуативним

    Тенденція на укріплення курсу гривні утримається в 2020 році.

    Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна 24».

    За словами глави уряду, наступного року тенденція на укріплення курсу гривні збережеться.

    «Тенденція до укріплення гривні утримається у наступному році», - сказав Гончарук.

    Він зазначив, що послаблення гривні наразі є ситуативним.

    «Ми пов'язуємо це невелике ослаблення гривні перед самим Новим роком зі спекулятивним попитом. Тобто, традиційно, перед Новим роком, люди змінюють долар, купують гривню, для того, щоб купити якісь подарунки, або іншим чином витратити гроші. Тому, я думаю, що ця тенденція, яка була в цьому році, до зміцнення гривні, збережеться і в наступному році. Я це пов'язую з тим, що поступово у людей, у бізнесу повертаються довіру до держави», - заявив Гончарук.

    Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

    Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

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