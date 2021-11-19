Відсьогодні в обігу з'являться нові гроші (фото)

Нацбанк вводить в обіг пам’ятні банкноти номіналами 20 та 200 гривень

Нацбанк випускає ще дві пам’ятні банкноти до 30-річчя Незалежності

Національний банк України 19 листопада 2021 року вводить в обіг пам’ятні банкноти номіналами 20 та 200 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

За даними НБУ, пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 20 та 200 грн і водночас мають важливу відмінність – на їхньому лицьовому боці нанесено айдентику (символіку) до 30-річчя Незалежності України.

Пам’ятна банкнота номіналом 20 грн зразка 2018 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 69x130 мм; тираж – 30 000 штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Івана Франка; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Львівського оперного театру. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 20 грн зразка 2018 року.

Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Пам’ятна банкнота номіналом 200 грн зразка 2019 року з підписом голови НБУ Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску – 2021. Розмір банкноти – 75x148 мм; тираж – 30 000 штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Лесі Українки; основний малюнок зворотного боку – зображення в’їзної вежі Луцького замку. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 200 грн зразка 2019 року.

Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Пам’ятні банкноти вже доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції Нацбанку та банки-дистриб’ютори (Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк).

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 20 грн становить 34 гривні, пам’ятної банкноти номіналом 200 грн – 214 гривень.

20 серпня Нацбанк увів у обіг дві перші пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 грн, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Нагадаємо, раніше НБУ розповів, яка банкнота найпопулярніша в Україні.

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