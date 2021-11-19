Нацбанк дозволив банкам купувати в 1,5 раза більше валюти

НБУ дозволив банкам купувати в 1,5 раза більше валюти

Банки зможуть здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку в межах валютної позиції на суму близько $400 млн

Національний банк з 1 грудня підвищує ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків з 10% до 15% від їхнього регулятивного капіталу. Про це йдеться в рішенні НБУ.

За оцінками НБУ, це розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку в межах валютної позиції на суму близько $400 млн, збільшить роль банків у згладжуванні надмірних курсових коливань і підвищить ліквідність ринку загалом.

Зазначені зміни затверджені рішенням НБУ №573-рш, яке набуде чинності з 1 грудня 2021 року.

Попереднє підвищення лімітів відкритої валютної позиції у січні 2020 року вдвічі – до 10% не лише не мало негативного впливу на стан валютного ринку, а й сприяло збільшенню обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку.

Середньоденний обсяг операцій між банками з урахуванням угод із НБУ торік збільшився на 11%, а станом на 17 листопада 2021 року – ще на 9%.

Як раніше повідомлялося, експерти зазначали, що курс американської валюти в середині листопада 2021 може змінитися.

Незважаючи на локдаун, ситуація на валютному ринку України у першій половині осені 2021 року залишалася стабільною. Різкого зростання курсу долара не відбулося, навпаки, національна валюта продовжує зміцнюватися.

Голова відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує, що долар залишиться стабільним в Україні в листопаді, оскільки на іноземну валюту поки що немає великих покупців.

Нагадаємо, раніше аналітик попередив українців: долар може впасти нижче психологічної позначки.

Також аналітик спрогнозував падіння долара до річного мінімуму: коли це станеться.