  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    «Монобанк проти Дубілета». Бізнесмен озвучив свою версію конфлікту і назвав його комічним

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитро Дубілет відійшов від управління &laquo;Монобанку&raquo; ще у 2019 році&nbsp; - «Монобанк проти Дубілета». Бізнесмен озвучив свою версію конфлікту і назвав його комічним

    Дмитро Дубілет відійшов від управління «Монобанку» ще у 2019 році 

    фото: kmu.gov.ua

    Дубілет заявляє, що не використав жодного рядка коду з «Монобанку» при створенні свого нового проєкту

    Ексакціонерка Fintech Band (власника «Монобанку») Людмила Шмальченко висунула претензії колишньому співзасновнику «Монобанку» Дмитру Дубілету, звинувативши його у плагіаті. У центрі конфлікту новий проєкт Дубілета – британський фінтех-стартап Fintech Farm, який минулого року запустив Leobank в Азербайджані і який візуально виявився дуже схожим на «Монобанк». Український бізнесмен Дмитро Дубілет озвучив у Telegram-каналі свою версію конфлікту.

    «Судом загрожує не компанія, яка має права, а приватна особа Людмила Шмальченко. Вона – колишній акціонер Fintech Band (у неї була одна з найменших часток). Звісно ж, ніхто з Fintech Band або «Універсал Банку» її на ці дії не уповноважував», – написав Дубілет.

    Бізнесмен повідомив, що претензії Шмальченко придумані, оскільки він не використав жодного рядка коду з «Монобанку» при створенні свого проєкту.

    «Ще одна кумедна деталь. У проплачених новинах писали про повноцінний суд. Але натомість виявилося, що Шмальченко планує просто подати заяву до британської поліції. Я колись писав таку заяву, коли в мене в Лондоні вкрали ноутбук», – написав Дубілет.

    Бізнесмен зазначив, що до свого нового проєкту не наймав жодного співробітника з «Монобанку». «При цьому, звичайно, базові продукти та сервіси – карти, платежі, виписка та багато іншого – у нас збігаються з тим, що ви знайдете в багатьох інших необанках, від Революту та Monzo до «Монобанку» та Sportbank», – пояснив Дубілет.

    Раніше повідомлялось, що ексспіввласник «Монобанку» Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані Leobank. Проєкт Дубілета візуально виявився дуже схожим на «Монобанк». Після цієї новини з’явилася інформація про конфлікт «Монобанку» з Дубілетом.

    Раніше Дмитро Дубілет та його компанії ТОВ «Фінтех Ферма» (Україна), Fintech Farm (Лондон) отримали офіційне повідомлення від британських адвокатів ТОВ «Fintech Band» (власника «Монобанку») про підозру в розкраданні інтелектуальної власності.

    У документі наводяться докази адвокатів щодо розкрадання інтелектуальної власності «Монобанку», а саме:

    • платформа онлайн-банкінгу Leobank пропонує ті ж функції, що й платформа онлайн-банкінгу «Монобанк»;
    • Leobank використовує ті ж кольорові рішення та має аналогічний інтерфейс користувача;
    • Leobank використав на своїй рекламі зображення банківської картки з номером картки «Монобанк».

    Нагадаємо, юридична суперечка між власниками «Монобанку» та Дмитром Дубілетом не врегулювана.

    Теги: суд банк Дмитро Дубілет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Монобанк проти Дубілета». Бізнесмен озвучив свою версію конфлікту і назвав його комічним