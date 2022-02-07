«Монобанк проти Дубілета». Бізнесмен озвучив свою версію конфлікту і назвав його комічним

Дмитро Дубілет відійшов від управління «Монобанку» ще у 2019 році

Дубілет заявляє, що не використав жодного рядка коду з «Монобанку» при створенні свого нового проєкту

Ексакціонерка Fintech Band (власника «Монобанку») Людмила Шмальченко висунула претензії колишньому співзасновнику «Монобанку» Дмитру Дубілету, звинувативши його у плагіаті. У центрі конфлікту новий проєкт Дубілета – британський фінтех-стартап Fintech Farm, який минулого року запустив Leobank в Азербайджані і який візуально виявився дуже схожим на «Монобанк». Український бізнесмен Дмитро Дубілет озвучив у Telegram-каналі свою версію конфлікту.

«Судом загрожує не компанія, яка має права, а приватна особа Людмила Шмальченко. Вона – колишній акціонер Fintech Band (у неї була одна з найменших часток). Звісно ж, ніхто з Fintech Band або «Універсал Банку» її на ці дії не уповноважував», – написав Дубілет.

Бізнесмен повідомив, що претензії Шмальченко придумані, оскільки він не використав жодного рядка коду з «Монобанку» при створенні свого проєкту.

«Ще одна кумедна деталь. У проплачених новинах писали про повноцінний суд. Але натомість виявилося, що Шмальченко планує просто подати заяву до британської поліції. Я колись писав таку заяву, коли в мене в Лондоні вкрали ноутбук», – написав Дубілет.

Бізнесмен зазначив, що до свого нового проєкту не наймав жодного співробітника з «Монобанку». «При цьому, звичайно, базові продукти та сервіси – карти, платежі, виписка та багато іншого – у нас збігаються з тим, що ви знайдете в багатьох інших необанках, від Революту та Monzo до «Монобанку» та Sportbank», – пояснив Дубілет.

Раніше повідомлялось, що ексспіввласник «Монобанку» Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані Leobank. Проєкт Дубілета візуально виявився дуже схожим на «Монобанк». Після цієї новини з’явилася інформація про конфлікт «Монобанку» з Дубілетом.

Раніше Дмитро Дубілет та його компанії ТОВ «Фінтех Ферма» (Україна), Fintech Farm (Лондон) отримали офіційне повідомлення від британських адвокатів ТОВ «Fintech Band» (власника «Монобанку») про підозру в розкраданні інтелектуальної власності.

У документі наводяться докази адвокатів щодо розкрадання інтелектуальної власності «Монобанку», а саме:

платформа онлайн-банкінгу Leobank пропонує ті ж функції, що й платформа онлайн-банкінгу «Монобанк»;

Leobank використовує ті ж кольорові рішення та має аналогічний інтерфейс користувача;

Leobank використав на своїй рекламі зображення банківської картки з номером картки «Монобанк».

Нагадаємо, юридична суперечка між власниками «Монобанку» та Дмитром Дубілетом не врегулювана.