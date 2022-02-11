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    Економіка та фінанси

    Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на сьогодні

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    Національний банк на 11 лютого встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар - Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на сьогодні
    Національний банк на 11 лютого встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар
    фото: glavcom.ua

    Долара впав ще на 10 копійок

    Національний банк України на п'ятницю, 11 лютого, зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок – до 27,8756 грн за долар. Відповідні дані вказані на сайті НБУ.

    Офіційний курс гривні до долара США на 11 лютого встановлено на рівні 27,8756 грн за долар проти 27,9795 грн за долар у четвер.

    Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,8785 грн за євро проти 31,996 грн за євро напередодні.

    Графіка: НБУ
    Графіка: НБУ

    До слова, фахівці дали поради, як правильно розпорядитися грошима на тлі валютних гойдалок.

    Як відомо, експерти радять скуповувати не лише долар та євро як валютну «заначки».

    Раніше цього року курс долара злетів до чотирирічного максимуму.

    Теги: Національний банк курс валют валютні операції гроші гривня
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    Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на сьогодні