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    Курс долара злетів до чотирирічного максимуму

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    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,8 грн/долар - Курс долара злетів до чотирирічного максимуму
    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,8 грн/долар
    фото: glavcom.ua

    За день гривня ослабла на 13 копійок

    Національний банк України на четвер, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,80 грн/дол. Таким чином гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

    Згідно з даними на сайті Нацбанку, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,48 грн/євро, тобто гривня ослабла на 18 копійок у порівнянні з попереднім показником.

    Варто зазначити, що востаннє курс долара підіймався до позначки 28,8 грн 24 січня 2018 і становив тоді 28,86 грн/дол.

    Нагадаємо, попереднього тижня вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки. Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн.

    Також експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

    Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, на сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Однак прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.

    «Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.

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    Теги: Національний банк курс валют економіка валютні операції гривня фінанси
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    Курс долара злетів до чотирирічного максимуму