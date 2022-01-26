Курс долара злетів до чотирирічного максимуму

За день гривня ослабла на 13 копійок

Національний банк України на четвер, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,80 грн/дол. Таким чином гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,48 грн/євро, тобто гривня ослабла на 18 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Варто зазначити, що востаннє курс долара підіймався до позначки 28,8 грн 24 січня 2018 і становив тоді 28,86 грн/дол.

Нагадаємо, попереднього тижня вартість американської валюти наблизилася до психологічної позначки. Аби врятувати гривню, Нацбанк продав за тиждень $300 млн.

Також експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, на сьогоднішній день об'єктивних економічних причин для падіння гривні немає. Однак прогноз може змінитися в разі форс-мажорних обставин.

«Базовий курс валют – 27-29 грн за 1 долар. Якщо брати, наприклад, курс, який ми прогнозуємо на кінець наступного року, то він становить 28,5 грн. Тобто якихось значних коливань в межах базового сценарію, коли не відбувається нічого форс-мажорного, не очікується», – говорить він.

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