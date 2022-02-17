Нацбанк зміцнив гривню: курс валют на 17 лютого

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 грн.

Долара впав ще на 15 копійок

В Україні 17 лютого офіційний курс американської валюти щодо гривні продовжує знижуватися. Станом на четвер, 17 лютого, долар коштує 28,09 грн. Про це свідчать дані Національного банку.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні падає другий день поспіль.

Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,0943 гривень за 1 долар (-0,1481 грн). При цьому курс долара на 16 лютого становить: 28,2424 гривень за 1 долар.

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 13 копійок до 28,10 гривень за долар, курс в покупці до 28,08 грн. за долар. Курс євро у продажу не змінився-31,96 гривень за євро.

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 грн. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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