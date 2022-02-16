Президент Євроради ініціює конференцію донорів на підтримку України

Керівник інституції Євросоюзу вважає за потрібне збільшити фінансову підтримку України

Президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення конференції донорів на підтримку України. Про це політик заявив, виступаючи на пленарному засіданні у рамках обговорення європейської безпеки та військової агресії Росії стосовно України у Страсбурзі, передає Інтерфакс-Україна.

Нагадавши про ініціативу Європейської комісії надати Києву 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, Мішель висловив упевненість, що варто зробити більше у цьому напрямку.

«Тому я хотів би ініціювати у тісній співпраці з Україною та ЄС конференцію донорів, щоб можна було підтримувати тверду економічну ситуацію в Україні, яка під загрозою від цієї ситуації», – зазначив Шарль Мішель.

Також президент Євроради запевнив, що ЄС не залишить українців без підтримки.

Шарль Мішель додав, що Брюссель продовжує виступати за дипломатичне врегулювання конфлікту між РФ та Україною.

Раніше повідомлялося, що Зеленський узгодив із президентом Євроради шляхи деескалації конфлікту з Росією.

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