Україна «просіла» у рейтингу економічних свобод

Наша держава залишається переважно економічно невільною

За підсумками 2021 року Україна погіршила позиції та опустилася на 130 місце серед 177 країн у рейтингу економічних свобод. Про це свідчать дані щорічного дослідження Economic Freedom Index 2022 (індексу економічної свободи) за версією Heritage Foundation.

Загальний показник України становить 54,1 бала з можливих 100 та на 2,1 пункта менше за показник 2020 року.

Україна опустилася на 3 позиції (з 127 місця) у рейтингу та займає 44 місце серед 45 країн регіону Європи, а її загальний бал нижчий за середній показник у регіоні та світі.

Heritage Foundation зазначає, що завдяки зростанню свободи праці та фінансової свободи Україна з 2017 року зафіксувала вражаючий загальний приріст економічної свободи на 6 балів, але все ще перебуває у середньому рейтингу «переважно невільних» країн.

Фінансове здоров'я певною мірою позитивне, але свобода інвестицій, фінансова свобода та верховенство права мають недоліки.

Перше місце у цьогорічному рейтингу економічних свобод посів Сінгапур, друге – Швейцарія, третє – Ірландія. До топ-5 також увійшли Нова Зеландія та Люксембург. Останні місця у рейтингу займають Куба, Венесуела та Північна Корея.

Нагадаємо, у 2020 році Україна у рейтингу економічних свобод посідала 127 місце. Тоді за рік вона піднялася на сім позицій.



